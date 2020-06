Ohne Maske in Öffis

Eine an Corona erkrankte Schülerin der NMS Sattledt fuhr am 22. und 23. Juni in der Früh und in der Mittagszeit mit den Buslinien 483 und 455 ab Thalheim bei Wels nach Sattledt und retour. Bei allen Fahrten trug die Schülerin trotz Vorschrift keinen Mund-Nasen-Schutz.

„Seit die Masken weg sind, funktioniert Abstand halten nicht mehr“, stellt Franz Weißhäupl, Direktor der Europagymnasiums Linz-Auhof, fest. Darum fordern er und ein HTL-Direktor Schüler und Lehrer auf, wieder Masken zu nehmen.

„Die Maskenpflicht ist gefallen“, erläutert Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Eine freiwillige Vereinbarung in der Schule sei aber rechtlich möglich.