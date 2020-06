Beim 1:0-Sieg unter der Woche gegen Athletic Bilbao hatte die Startelf des FC Barcelona ein Durchschnittsalter von 29,5 Jahren, sechs Spieler waren älter als 30 Jahre. Arthur war mit 23 Jahren der jüngste Akteur, er spielte im Mittelfeld neben Sergio Busquets (31 Jahre) und Arturo Vidal (33 Jahre) Immerhin: Juve überweist zusätzlich zehn Millionen Euro an Barcelona. Zu recht? Fest steht: Pjanic war zum letzten Mal im November 2019 an einem Treffer beteiligt - Arthur erzielte in dieser Saison drei Tore und bereitete drei weitere vor.