Elke Halbwirth (Bild unten), die Bürgermeisterin von Gleinstätten, ist zuversichtlich: „Die Stimmung in unserer Gemeinde ist sehr gut. In den persönlichen Gesprächen sagen die Menschen, dass sie selbstverständlich am Sonntag zur Wahl gehen.“ Von der Gemeindeseite wird auf jeden Fall alles unternommen, um die Sicherheit zu gewährleisten. „Wir haben sogar unsere Wahllokale gewechselt, damit wir größere Räume zur Verfügung haben.“ Zusätzlich wird ein Einbahnsystem für alle Wähler installiert. Und die Bürgermeisterin betont: „Jeder, der seine Stimme nicht abgibt, muss die nächsten fünf Jahre zufrieden sein, wer die Gemeinde führt.“