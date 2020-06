In der schottischen Stadt Glasgow ist es in einem Hotel, das als Unterkunft für Asylberechtigte genutzt wird, zu einem Messerangriff gekommen. Die Polizei stürmte das Gebäude und erschoss den mutmaßlichen Angreifer. Mittlerweile wurde bestätigt, dass bei dem Zwischenfall sechs Personen verletzt wurden - darunter auch ein Polizist, der in einem kritischen Zustand ist.