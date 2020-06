Hoffnung auf Urlauber

Im Paket enthalten sind in Summer 22 Investitions- und steuerliche Entlastungsmaßnahmen, wie etwa die Angleichung der Mindestbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung, oder die Gewinnglättung, um schlechte Erntejahre auszugleichen. „Wir haben 120 Mio. Euro an Entlastungsvolumen auf den Weg gebracht. Gleichzeitig investieren wir jetzt 350 Mio. Euro in die Zukunft unserer Wälder“, so die Landwirtschaftsministerin. Hoffnung gibt den Bauern auch der Trend zum Urlaub in Österreich nach dem Motto: Almen statt Palmen!