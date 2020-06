Im Gemeindegebiet von Kössen (Bezirk Kitzbühel) in Tirol wurden am Freitag drei frisch gerissene Schafe aufgefunden. In unmittelbarer Nähe zu den Rissen sei daraufhin ein „Wolfs-ähnliches Tier“ gesichtet worden. Dieses ist sofort geflüchtet, hieß es vonseiten des Landes Tirol.