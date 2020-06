Sie verspüre ein wenig Heimatgefühl, wenn sie in Tirol sei, sagte Integrationsministerin Susanne Raab, die in Innsbruck studiert und an der Universität gearbeitet hat. Heimatgefühl soll auch bei jenen Menschen entstehen, die in den verpflichtenden Werte- und Deutschkursen sitzen. Dort lernen Geflüchtete und Zuwanderer die deutsche Sprache, aber auch Kultur, Geschichte und soziale Normen kennen. Raab nahm gestern an einem solchen Kurs teil, unterhielt sich – mit Babyelefanten-Abstand – mit den Teilnehmern.