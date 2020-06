Für den 14. August ist weiterhin der Start in Monaco und am 17. Oktober der Abschluss in China vorgesehen. Das Finale in Zürich ist wegen der Corona-Krise gestrichen worden. Stattdessen wird es dort am 9. Juli die „Inspiration Games“ geben. 30 Top-Athleten werden dabei in acht Disziplinen und in sieben verschiedenen Stadien zeitgleich gegeneinander antreten.