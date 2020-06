170 Linzer in Quarantäne

Derzeit sind in Linz 20 Personen akut an Covid-19 erkrankt, 170 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. „Die Gesundheitsbehörden der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich arbeiten gemeinsam mit akribischer Genauigkeit daran, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Als Bürgermeister und Bezirkshauptmann von Linz appelliere ich an die Bevölkerung, gerade bei größeren Menschenansammlungen die bekannten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten“, betont Bürgermeister Klaus Luger.