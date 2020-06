98,5 Prozent der Burgenländer wünschen sich laut einer Umfrage, auch im Alter so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Damit das gelingt, bedarf es des Ausbaus der mobilen Heimkrankenpflege. „Nicht immer müssen es diplomierte Pfleger sein. Es kommt stets auf den Umfang der notwendigen Unterstützung an“, wissen die Experten vom Roten Kreuz, der größten heimischen Hilfsorganisation. Und genau dort sucht man derzeit für das gesamte Burgenland auch Verstärkung in allen Bereichen: „Pflegeassistenten werden ebenso benötigt wie Heimhelfer und ausgebildete Krankenschwestern.“