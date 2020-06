Unabhängig voneinander hatten die beiden Frauen in den sozialen Netzwerken behauptet, von Justin Bieber in den Jahren 2014 bzw. 2015 sexuell missbraucht worden zu sein. Ein Vorwurf, den der Sänger nicht auf sich sitzen lassen wollte. Mit Rechnungen, Paparazzi-Fotos und Magazin-Berichten erbrachte der 26-Jährige den Beweis, dass er im März 2014 gar nicht in dem Hotel in Texas war, in dem er das Mädchen namens Danielle missbraucht haben soll.