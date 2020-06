Bei einem Treffen mit Landesvize Astrid Eisenkopf bringt es der Oggauer Bürgermeister Thomas Schmid auf den Punkt: „Wir haben das Gemeindeamt und das Schwimmbad erneuert, Bauplätze aufgeschlossen und Straßenbeläge saniert.“ Jetzt aber sei die finanzielle Situation anders und Schmid erwartet sich mehr Unterstützung vom Bund. Der Ortschef übt Kritik am Kommunalpaket der Bundesregierung: „Die Gemeinden haben kaum die Möglichkeit, diese Fördergelder abzurufen. Wir schaffen es derzeit gerade noch, den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten und allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen, da ist an größere Investitionen kaum zu denken.“ Die Krux am von der ÖVP gelobten Paket sei, dass das Geld von den Gemeinden nur ausgelöst werden könne, wenn investiert werde, und selbst dann müssten die Gemeinden zumindest 50 Prozent der Finanzierung selbst aufbringen.