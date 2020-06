Von Hamilton überrascht

Von Lewis Hamilton zeigt sich Ecclestone überrascht. Der britische F1-Champion hatte vergangene Woche öffentlich von rassistischen Anfeindungen gegen seine Person erzählt, unter anderem in Form eines Zwischenfalls in Spanien in Jahr 2008. Ecclestone: „Ich bin überrascht, dass Lewis das mitgenommen hat. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das prallt an ihm ab. Aber es tut mir sehr leid für ihn, wenn es ihn getroffen hat.“