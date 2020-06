Immer wieder fliegen Bankomaten in die Luft - etwa in Deutschland, Italien, der Schweiz und auch in Österreich. Im Mai waren mit Weer und Hopfgarten auch zwei Tiroler Orte Schauplätze von solch explosiven Coups. In beiden Fällen wurden Bankomaten an der Außenfassade von Supermärkten gesprengt - und die Täter konnten jedes Mal mit Bargeld flüchten und untertauchen.