„Er ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung, erbraucht noch Zeit und muss sich an den Match-Rhythmus Mittwoch - Samstag gewöhnen.“ Borussia-Dortmund-Sportchef Michael Zorc zeigt sich von Super-Stürmer Erling Haaland zwar angetan, sieht aber noch viel Potenzial in dem Ex-Salzburger. Zorcs ganzes Statements und auch Trainer Lucien Favres Einschätzung bezüglich Haaland sehen Sie hier im Video (oben).