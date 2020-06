Werder Bremen hat einst unter Otto Rehhagel und Thomas Schaaf sowie immer wieder mit österreichischen Spielern große Erfolge in der deutschen Bundesliga gefeiert. Nun droht der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte nach 1980. Im Fernduell mit Fortuna Düsseldorf kann sich Bremen am Samstag nur mit Schützenhilfe maximal noch in die Relegation retten. „Messer zwischen die Zähne und raus da!“, fordert Trainer Florian Kohfeldt.