Wetterexperten haben zwei neue Gewitter-Rekorde für den längsten und den am längsten dauernden Blitz verkündet. So wurde der längste Blitz - dieser hatte mehr als 700 Kilometer am Himmel zurückgelegt - am 31. Oktober 2018 bei einem Gewitter in Brasilien gemessen. Die am längsten dauernde Funkenentladung hielt sich am 4. März 2019 für 16,73 Sekunden über dem Norden Argentiniens.