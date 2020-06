„Sichtbar, wie stark Parallelgesellschaft ausgeprägt ist“

Auch Integrationsministerin Susanne Raab hielt mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg: „Ich will keine Auseinandersetzungen zwischen Migrantengruppen auf Wiens Straßen“, so Raab. „Wer in Österreich leben will, muss sich an unsere Gesetze und Werte halten“, erklärte die Ministerin. Laut ihr wurde durch den Vorfall „wieder einmal sichtbar, wie stark Parallelgesellschaften in Wien ausgeprägt sind“. Man werde extremistische Ideologien, die hinter solchen Taten stünden und derartige Gewaltexzesse förderten, weiterhin auf allen Ebenen konsequent bekämpfen. „Zustände wie wir sie aus französischen Vorstädten kennen, dürfen in Österreich keinen Einzug halten.“