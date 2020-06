Die 53 Jahre alte Kläranlage verursacht hohe Betriebskosten. Der geplante Neubau wäre laut Germ am bestehenden Gelände am besten. Die Planungen für die Standortentscheidung im Gemeinderat laufen bereits. „Trotzdem arbeitet unsere Entsorgung kostendeckend. Das ist bei der Vielzahl an den zu erbringenden Leistungen ein sehr gutes Ergebnis“, zeigte sich Entsorgungsreferent Wolfgang Germ bei der Präsentation des Geschäftsberichts 2019 zufrieden. Insgesamt wurden im Vorjahr 200.000 Euro für den Wasserschutz aufgewendet, 26 Millionen flossen in den Bereich Kanal, 6 Millionen in die Kläranlage und 18 Millionen betrugen die Kosten für die Müllbeseitigung. Das Leistungsportfolio der Entsorgung sei entsprechend der Größe einer Landeshauptstadt umfangreich: Jährlich seien fünf Hochwasserrückhaltebecken zu warten, 606 Kilometer Kanal und 114 Pumpstationen instandzuhalten, rund 15 Millionen Kubik Abwasser aufzubereiten und 37.000 Tonnen an häuslichen Abfällen abzuholen. Zudem konnte das Klagenfurter Kanalnetz im Vorjahr um 3000 Laufmeter Schmutzwasserkanäle und 2000 Laufmeter Regenwasserkanäle sowie um zwei neue Pumpwerke erweitert werden. Der Anschlussgrad der Liegenschaften an das Klagenfurter Kanalnetz liegt nun bei 99 Prozent.