Große Radio-Aktion: „Ich packe meinen Kofferraum“

Alles was man dafür tun muss? Bei der Aktion „Ich packe meinen KofferRAUM“ mitmachen. Teilnehmer müssen nur sagen, was für den bevorstehenden Urlaub in den Dacia Duster Celebration gehört. Wenn der Kofferraum voll ist, ist Tempo angesagt. Wer alle Sachen am schnellsten aufzählt, fährt mit den Dacia Duster Celebration auf Urlaub.