Beamte der Landesverkehrsabteilung führten am Donnerstag gemeinsam mit der Kfz-Prüfstelle Salzburg Schwerverkehskontrollen am Verkehrskontrollplatz in Kuchl durch. Dabei kam es zu über 100 Anzeigen wegen diverser Übertretungen und technischer Mängel an die Bezirkshauptmannschaft Hallein.