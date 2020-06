Bei der Rektoratswahl an der Grazer Fachhochschule CAMPUS 02 hat das Kollegium am Donnerstag wieder das altbewährte Team an der Spitze bestätigt: Kristina Edlinger-Ploder wurde erneut zur Rektorin und Günter Zullus zum Vizerektor gewählt. Gemeinsam mit Erich Brugger in der Geschäftsführung setzt das Führungsteam der Fachhochschule der Wirtschaft seine Arbeit nun fort.