Rasant weiter geht es am 10. Juli, erscheinen mit „F1 2020“ sowie „NASCAR Heat 5“ für jeweils PC, PS4 und Xbox One doch zwei neue Rennsimulationen. Japano-RPG-Fans können sich indes zeitgleich auf „Sword Art Online: Alicization Lycoris“ (PC, PS4, Xbox One) freuen, während sich Switch-Besitzer mit „Story of Seasons: Friends of Mineral Town“, einem Remake des Game-Boy-Advance-Titels „Harvest Moon: Friends of Mineral Town“ aus dem Jahr 2003, ins Farmleben stürzen dürfen.