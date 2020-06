Richterin: „In meiner jahrzehntelangen Laufbahn noch nie erlebt“

Huber, die nun selbst die Reißleine gezogen hatte, erklärte am Freitag: „Die höchst abfällige Äußerung einer Fraktionsführerin und der darauf folgende öffentliche Diskurs sind für mich ohne Beispiel. So etwas habe ich in meiner jahrzehntelangen Laufbahn als Richterin noch nie erlebt und so etwas hätte ich auch niemals erwartet. Ich habe mich aufgrund dieses Vorkommnisses entschieden, mein Amt als Verfahrensrichterin zurückzulegen. Den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses habe ich heute Morgen darüber informiert. Für meine Entscheidung ersuche ich unter den gegebenen Umständen um Verständnis.“