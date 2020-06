Oh, oh, bahnt sich da etwa Ärger im Paradies an? In dem RTL-Format „Laura & der Wendler - Jetzt wird geheiratet“ konfrontiert die 19-Jährige den Schlagersänger mit harten Worten. „Ich komme nicht mehr zum Altar! Schatzi, dann ist das nicht das Richtige zwischen uns.“ Doch wie konnte es dazu kommen?