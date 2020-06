Barcelona, Arsenal und jetzt auch PSG? Mittlerweile kann man wirklich sagen, dass die größten Klubs der Welt an Salzburgs Juwel interessiert sind. Dominik Szoboszlai (19) ist in aller Munde, vor kurzem war es noch wahrscheinlich, dass er nach Italien wechselt, aber ein Angebot von einem der reichsten Klubs der Welt, Paris SG, könnte alles andere in den Schatten stellen.