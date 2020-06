Von Popstar Lana del Rey über Topmodel Franziska Knuppe, bis hin zu Moderatorin Mirjam Weichselbraun und Stilikone Model Georgia May: Nicht nur Stars lieben die Kreationen von „Miss Lilly`s Hats“. Klassisch, traditionell, extravagant, kunstvoll, state of the art oder zurückhaltend - die wunderschönen Haar-Accessoires sind genauso vielfältig, wie jene Vintage-Blüten, mit denen sie gefertigt werden. Designerin Niki Osl hegt schon seit ihrer Kindheit ein großes Interesse an raren, wertvollen Stücken und entwickelte selbst eine akribische Verarbeitungstechnik, mit der sie persönlich ausgewählte Blüten in einzigartige Kränze, Haarreifen, Haarspangen oder Haarbänder verwandelt. Das macht ihre Accessoires zu echten Einzelstücken. Die Basis für alle „Miss Lilly`s Hats“-Kreationen: Der innovativen Neuinterpretation von Blumenschmuck fürs Haar.