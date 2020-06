Hochsommerlich wird das kommende Wochenende - allerdings in erster Linie beim Blick auf das Thermometer. Denn ungetrübter Sonnenschein erwartet uns leider nicht. Vielmehr mischen immer wieder teils kräftige Gewitter mit, die bereits am Freitag in Tirol und Vorarlberg für heftige Schauer inklusive Hagel sorgen können. Zwar zieht das aktuelle Höhentief am Wochenende ab, Gewitter begleiten uns jedoch auch zum Start der neuen Woche. Und wann wird es jetzt endlich „so richtig“ Sommer?