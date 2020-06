„Demokratur“ geortet

Aufgerüstet haben auch die Fraktionen in ihrer Wortwahl. Was zunehmend für Irritationen unter den Mandataren sorgt. Die FPÖ ortete in der Aktuellen Stunde gar eine „Demokratur“ in Innsbruck, ein Begriff aus der rechtsradikalen Szene, wie Neos-GR Julia Seidl zu berichten wusste. Sie ortete weniger Demokratie-, sondern mehr Managementfehler seitens des Bürgermeisters.