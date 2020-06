Wie die japanische Tageszeitung „Asahi Shimbun“ am Freitag aus der „Denden Town“ in Osaka berichtet, sei Retro dort derzeit wieder schwer angesagt - und das dank der Corona-Pandemie. Laut Super Potato, einem Anbieter gebrauchter Videospiele, begann die Nachfrage nach Retro-Spielen im März zu steigen, als öffentliche Schulen in Osaka wegen der Corona-Krise geschlossen worden waren. Händler verzeichneten Umsatzzuwächse bis zu 40 Prozent.