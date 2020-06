Wie die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen am späten Vormittag via Aussendung mitteilte, war der Lenker des Kleintransporters nach dem Assingbergtunnel auf einen langsam fahrenden Sattelschlepper aufgefahren. Die Wucht des Aufpralls war enorm, der Lenker wurde in der sich dabei völlig deformierenden Fahrgastzelle eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen.