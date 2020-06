Dank dem beherzten Einschreiten von Zeugen ist ein zwei Jahre altes Mädchen am Donnerstagabend in der Dornbirner Ach in Vorarlberg vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Kind hatte in etwa 60 Zentimeter tiefen Wasser gespielt, als es plötzlich Wasser spuckte und sich in Rückenlage befand. Die Passanten zögerten keine Sekunde und eilten dem Mädchen zur Hilfe.