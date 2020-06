„Leider mussten wir auf unserer Website den Angriff einer Schadsoftware feststellen, welche Unbefugten den Zugriff auf die im Rahmen der Website verarbeiteten personenbezogenen Daten ermöglicht hat (‘data breach‘)“, heißt in der am Donnerstag von Heimbau verschickten E-Mail. Davon betroffen sind demnach Daten, die zur Nutzung der Website heimbau.at bereitgestellt wurden, darunter Anrede, Titel, Name, Wohn- und E-Mail-Adresse sowie teilweise Geburtsdatum, Mitgliedsnummer und Telefonnummer.