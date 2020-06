„Ich freue mich so sehr darauf, diesen fantastischen Mann zu heiraten. Aber ganz so einfach soll es offenbar nicht sein“, schrieb Frederiksen am Donnerstag auf Facebook. Der Sondergipfel wurde für den 17. und 18. Juli einberufen - und damit muss Frederiksen ausgerechnet an dem Samstag in Brüssel sein, an dem sie und Tengberg sich trauen lassen wollten. Deshalb müssten sie noch einmal ihre Pläne ändern, schrieb die Regierungschefin.