Gegen 00:50 Uhr in der Nacht auf Freitag fuhr ein 38-jähriger Taxilenker aus Oberösterreich die Müllner Hauptstraße in Fahrtrichtung Klausentor. Er hielt auf Höhe eines Lokals am rechten Fahrbahnrand kurz an, um dort vor dem Lokal zwei Fahrgäste aufnehmen zu können.