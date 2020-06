Entwickler CD Projekt Red hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem nach einer Verschiebung nun erst am 19. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Es gewährt einen Einblick in die dunkle Zukunft von Night City und die Anfänge der Söldnerkarriere von V, in dessen Fußstapfen Gamer treten werden. Zugleich kündigte die polnische Spieleschmiede zusammen mit Netflix das Serien-Projekt „Cyberpunk: Edgerunners“ an. Die für 2022 geplante Anime-Serie soll in zehn Episoden eine eigenständige Geschichte aus dem Spiele-Universum von „Cyberpunk 2077“ erzählen.