In der zweiten Herren-Bundesliga sind die Radstädter der einzige Salzburger Vertreter. Die Pongauer, bei denen auch Tennishoffnung Lukas Neumayer im Aufgebot steht, gelten als heißester Kandidat für den Aufstieg. Die Rolle des Favoriten nimmt das Team von Mannschaftsführer Gerald Kamitz an. „Wir wollen unbedingt in die erste Bundesliga aufsteigen. Unsere Mannschaft ist sehr gut aufgestellt“, hebt Kamitz hervor.