Dass sich rund zehnmal mehr Menschen als bisher bekannt mit SARS-CoV-2 infiziert haben könnten, sei vor allem auf asymptomatische Infektionen zurückzuführen und darauf, dass in den USA in den ersten Monaten des Ausbruchs deutlich weniger getestet worden sei, sagte am Donnerstag CDC-Direktor Robert Redfield bei einer telefonischen Pressekonferenz: „Mit den Methoden, die wir im April und Mai benutzt haben, haben wir wahrscheinlich rund zehn Prozent der Infektionen verzeichnet.“