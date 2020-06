Mit Schecks in der Höhe von je 1200 Dollar möchte die US-Regierung zahllosen Menschen durch die Corona-Krise helfen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat das zuständige Finanzministerium diese jedoch irrtümlich auch an mehr als eine Million bereits verstorbene Personen verschickt. Der US-Rechnungshof rechnet vor, dass so insgesamt 1,4 Milliarden Dollar (1,24 Mrd. Euro) an Tote ausgesandt wurden. Ein fehlender Datenabgleich dürfte zu dem Irrtum geführt haben.