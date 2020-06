„Willkommen an Bord. Sie sind verpflichtet, während des gesamten Fluges einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und bitte achten Sie darauf, einen Abstand von eineinhalb Metern einzuhalten“ - so die Durchsage an Bord einer AUA-Maschine nach Berlin. So weit, so gut. Eigenartig bis absurd oder lächerlich wird es nur, wenn die Passagiere dabei dicht gedrängt sitzen und sich fühlen wie die sprichwörtlichen Sardinen - ohne Babyelefant.