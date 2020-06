Über Auto geschleudert

Der Mann wurde in weiterer Folge über das Auto geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das BKH Lienz geflogen. Die Frau erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.