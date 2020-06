Wie mit den Graz-Spielern Daniel Dicker und Thomas Eichberger, die im Sommer nach Deutschland zu Eisenach wechseln: „Am 15. Juli ist Trainingsstart, aber erst im Oktober fängt die Liga an. Bisher haben wir die Mannschaft ja leider noch gar nicht gesehen“, so Eichberger, der wie Dicker aktuell im Umzugsstress ist und sich in der Coronapause eine Platte aus dem Fuß operieren ließ. „Aber alles ist wieder gut. Ich wäre wieder einsatzbereit.“