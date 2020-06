2018 veröffentlichten sie die traurige Tatsache, dass sie für einen Festivalauftritt nur etwa ein Zehntel der Gage männlicher Kollegen bezahlt bekommen sollten, der Song „Man From The Magazine“ ist in seiner gesamten Direktheit an einen Journalisten gerichtet, der Este bei einem Interview fragte, ob sie diesen überzeichneten Blick von Livekonzerten denn auch im Bett machen würde. Doch nur selten verstricken sich Haim in derartig allumfassenden Botschaften, gerade Danielles Depressionen und die daraus resultierenden Umbrüche in ihrem Umfeld ziehen sich wie ein roter Faden durch die Songs. Songs wie „I Know Alone“ oder „Don’t Wanna“ sind dabei Brücken zum absoluten Zusammenbruch auf „I’ve Been Down“, wo sich Danielle schon einmal die Daseinsfrage stellt, nur um draufzukommen, dass das Leben viel zu wertvoll sei. Ein seltener Moment auf dem Album, bei dem Instrumentierung und textliche Schwere Hand in Hand gehen.