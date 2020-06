In der Nacht auf Dienstag waren die unbekannten Täter in das Zweifamilienwohnhaus in Villach eingedrungen. Dann drehte sie den Wasserhahn auf, der sich in einem Lichtschacht befindet. Die Feuerwehr musste anschließend den Keller auspumpen. Durch das Wasser wurden Böden und Möbel beschädigt bzw. unbrauchbar gemacht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.