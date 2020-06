Schon am Mittwoch, als Österreich die Reisewarnstufe für Nordrhein-Westfalen auf die zweithöchste 5 erhöhte, kam in Deutschland Kritik an der österreichischen Entscheidung auf. „Als in Ischgl mal etwas passiert ist, haben wir nicht eine Reisewarnung für ganz Österreich ausgesprochen“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Mittwoch. „Ich glaube nicht, dass Gütersloh schlimmer ist als Ischgl.“ Am Donnerstag nun nahm Österreich eine „Neubewertung“ vor, die das Außenministerium damit begründete, dass die deutschen Behörden „nun tief greifende Maßnahmen gesetzt“ hätten, um eine weitere Ausbreitung über die beiden Landkreise hinaus zu verhindern.