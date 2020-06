Abstand halten, Mundschutz mitnehmen und Hände waschen: Auch im Urlaub rät die Regierung zu erhöhter Vorsicht. Denn die aktuell positive Lage in Österreich ist trügerisch, jederzeit könne es zu explosiven Corona-Ausbrüchen kommen. Eines sei zu beachten: Sollte jemand im Urlaub erkranken, müsse der sich an die Richtlinien des jeweiligen Landes halten, so Anschober. Was dann 14 Tage Quarantäne heißen kann, bevor man wieder nach Hause darf.