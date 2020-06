Weil ein Autofahrer gegen seine Strafe Beschwerde einlegte, wurde das Überholverbots auf der Loferer Straße B178 im Gemeindegebiet von Lofer kurzzeitig ausgehebelt. Der Verfassungsgerichtshof hob einen Teil der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Zell am See auf, wie Verkehrslandesrat Stefan Schnöll am Donnerstag im Landesgesetzblatt kundmachte. Grund dafür war eine fehlende Zusatztafel, erklärt Schnölls Pressesprecher, Christoph Bayrhammer: „Die Zusatztafel mit Streckenlänge 4,1 Kilometer hat auf den Wiederholungstafeln gefehlt, dadurch war das Verbot nicht ordentlich kundgemacht.“