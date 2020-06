Opfer nicht wahrgenommen

Am 27. November war er nach dem Besuch am Weihnachtsmarkt, bei dem er vier oder fünf Gläser Punsch getrunken hatte, in der WG des Freundes zu Gast. Dort packte er seine Glock 19 aus. Angeblich um sie einem Anwesenden zu zeigen. Er habe abgezogen, sei aber davon ausgegangen, dass eine Übungspatrone im Magazin war. Das Opfer habe er gar nicht wahrgenommen. „Es war grundsätzlich ein Fehler, dass ich die Waffe herausgenommen habe.“