Aufatmen nach der Zustimmung der Eigentümer bei der Lufthansa und ihrer Tochter Austrian Airlines. Zuletzt hat Großaktionär Heinz Hermann Thiele (hält über 15 Prozent an der Lufthansa) den Einstieg Deutschlands bei der Fluglinie kritisiert und seine Zustimmung zu dem Deal offen gelassen. Nun ist die 20-prozentige Staatsbeteiligung für insgesamt neun Milliarden Euro Hilfe fix, neben den Aktionären hat die EU ihr Okay gegeben. Die will nun Ryanair-Chef Michael O’Leary wegen Bruch der Wettbewerbsregeln klagen. Indes sind bei der Lufthansa noch eine Milliarde Euro an Ticketerstattungen an Kunden ausständig.