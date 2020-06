Der Neue will jetzt etwas bewegen

Eine Staffelübergabe gab es in Bad Radkersburg: ÖVP-Bürgermeister Heinrich Schmidlechner tritt nicht mehr an, nun soll Karl Lautner für die Volkspartei ins Rathaus einziehen. „Ich will etwas bewegen“, begründet er nach 15 Jahren als Leiter des Straßenerhaltungsdienstes seinen Einstieg in die Politik. Lautner will Bad Radkersburg als Radhauptstadt positionieren und Elektrobusse als öffentliche Verkehrsmittel installieren. Ebenfalls neu ist FPÖ-Spitzenkandidat Walter Rauch - er übersiedelte aus Bad Gleichenberg und will nun im äußersten Südosten der Steiermark blaue Oppositionspolitik betreiben. Zuletzt erreichten die Freiheitlichen ja nur ein Mandat.